Wandern für die ganze Familie rund um das sonnige Nebelberg

Die Sportunion Nebelberg hat für den 46. IVV-Fitwandertag am 4. September wieder schöne, abwechslungsreiche Wanderstrecken ausgewählt. Diese reichen von der sieben Kilometer langen Familienrunde über zehn Kilometer bis hin zur 20 Kilometer langen Wanderung. Gewandert wird im oberösterreichisch-bayerischem Grenzgebiet. Für die längeren Strecken ist die Startmöglichkeit beim Gasthaus Jagawirt in Stift am Grenzbach von 7 bis 11 Uhr, die Familienwanderung startet von 8.30 bis 11 Uhr.

Buntes Programm

Auf der Familienstrecke warten eine Rätselrallye, Geschicklichkeitsspiele und vieles mehr auf die kleinen und großen Wanderer. Im Zielgelände gibt es eine Belohnung und natürlich fehlt auch die Hüpfburg nicht. Auf den Strecken sind wie gewohnt Labstellen eingerichtet, in der Festhalle werden Schmankerl serviert und die Musikgruppe "Die Meraner" spielt ab 10 Uhr einen geselligen Frühschoppen, bei dem sich die Wanderer von den Strapazen erholen können.