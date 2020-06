Wanderer im Mühlviertel von Hund gebissen

Der Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wanderte in der Gemeinde Lasberg. Als er gegen 10:45 Uhr an einem Bauernhaus vorbeikam, wurde er aus noch unbekannter Ursache vom Hofhund in den Oberschenkel gebissen. Er erlitt dabei Verletzungen.

