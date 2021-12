Waldinger Arzt sucht händeringend Nachfolger für seine Ordination

Die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten, ist nicht die Sache von Wolfgang Falkner. Weder wenn es um Corona-Schutzimpfungen geht, noch in puncto Nachfolgersuche für seine Praxis. Seit 34 Jahren ist Falkner in Walding als praktischer Arzt tätig, mit 1. Juli 2022 wird er in Pension gehen. Damit ist er einer von 106 niedergelassenen Ärzten, die bis 2025 oberösterreichweit ihren Ruhestand antreten werden.

Im August erfolgte die erste Ausschreibung der Waldinger Kassenstelle, Echo rief diese aber keines hervor. Weshalb Falkner im September selbst aktiv wurde und zum Telefon griff, um junge Kollegen anzusprechen. "Ich habe mir gedacht, wenn sich keiner meldet, muss ich eben aktiv suchen", sagt der Mediziner, der in wenigen Tagen 65 Jahre alt wird. Viele Telefonate hat er seither geführt, Erfolg war ihm bisher aber keiner beschieden.

Die Gründe dafür, warum die Nachfolgersuche so schwierig ist, seien vielfältig, so die Erfahrung von Falkner. Zum einen seien politische Versäumnisse dafür (mit)verantwortlich. So würden nicht nur zu wenige praktische Ärzte ausgebildet werden, sondern auch jeder dritte Medizin-Absolvent ins Ausland abwandern. Wirksame Gegenmaßnahmen? Fehlanzeige: "Die Politik hat das verschlafen." Mit seiner Kritik ist Falkner nicht allein, auch der Rechnungshof sieht, wie berichtet, in seinem aktuellen Bericht in puncto Ärzteausbildung, gerade mit Blick auf die Abwanderungsthematik, Handlungsbedarf.

Warnung vor Landarzt-Sterben

Zum anderen würden es sich gerade Kolleginnen mit Kindern oft nicht zutrauen, alleine eine Praxis zu übernehmen, allgemein spiele die Work-Life-Balance bei der Entscheidung für eine Praxis eine Rolle, so Falkner. Letztere sei aber besser, als viele erwarten würden: "Man ist nicht wie der Bergdoktor rundherum mit dem Hubschrauber im Einsatz, man hat als Landarzt auch Freizeit." Ebenso wie ein breites Aufgabenfeld, bei dem es dazugehöre, Patienten abseits rein medizinischer Belange (Stichwort Psychohygiene) zu unterstützen: "Hausarzt zu sein, ist ein erfüllender Beruf. Ich würde ihn immer wieder ergreifen."

Bis zu 7000 Patienten pro Jahr betreut Falkner in seiner Ordination, 170 Corona-Schutzimpfungen verabreicht er pro Woche. Viele seiner Patienten kennt der Arzt von Geburt an. Die Aussicht, sie mit Pensionsantritt ohne Nachfolger zurückzulassen, stimmt Falkner traurig, auch deshalb, weil die Kollegen in der Nähe bereits jetzt stark ausgelastet seien.

Falkner, der eindrücklich vor dem Aussterben der Landärzte warnt, hofft nun darauf, doch noch einen Nachfolger für seine, wie er sagt, "modernst ausgerüstete" Praxis zu finden. Freuen würde es ihn, wenn sich zwei oder drei junge Kolleginnen gemeinsam dafür begeistern könnten. (jp)