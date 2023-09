Walding: Zebra "Edgar" hat einen neuen Freund

Falls Sie beim Betrachten dieses Bildes kurz an Ihren Augen zweifeln: Nein, Sie sehen nicht doppelt. Das sind "Edgar" und "Pit" - die beiden neuen besten Freunde im Tiergarten Walding.

Er heißt „ Pit“, kommt aus Hamburg und er ist wie „Edgar“ ein Steppenzebra einer etwas kleineren Art. Lange hätte man nach einem geeigneten Gefährten für „Edgar“ gesucht. Im Frühsommer schließlich habe eine Freundin des Tiergartens Zebra „Pit“ in Hamburg entdeckt. Nach einer Eingewöhnungszeit in Österreich durfte "Pit" dann auch in Walding einziehen.

Es sei immer sehr spannend wenn Wildtiere, wie Zebras, zusammengeführt werden und man hoffe darauf, dass sie sich gut verstehen, heißt es aus dem Tiergarten. Das Waldinger Zebra „Edgar“ habe jedenfalls gleich die bekannte oberösterreichische Gastfreundschaft gelebt, den etwas kleineren Kollegen aus Deutschland begrüßt und ihm Stall und Gehege gezeigt.

"Seither sind die beiden unzertrennlich", heißt es aus dem Tiergarten. "Sie sind zwar ganz unterschiedlich gestreift, aber offenbar sprechen das Hamburger und das Waldinger Zebra die gleiche Sprache."

Man sei sehr froh, dass sich „Edgar“ und „Pit“ so gut verstehen. "Und vielleicht gibt es beim Tierpatentreffen am 7. Oktober Paten für die beiden Zebra-Freunde."

Bild: Tiergarten Walding

