Waldhausner begleitete 950 Senioren zu "Aida"

Als Landeskulturreferent hauptverantwortlich für diese Reise war der Waldhausner Karl Grufeneder, der sich hierfür mit den Spezialisten der Raiffeisen Reisewelt zusammengetan hatte. Ein besonderer Kunstgenuss war die Opernaufführung von Giuseppe Verdis "Aida" in der großartigen Arena von Verona. Alleine aus dem Bezirk Perg waren 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die oberitalienische Opern-Metropole angereist. Beeindruckt von der Kulisse zeigten sich auch Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer, Stellvertreter Franz Hiesl und Landesgeschäftsführer Franz Ebner. "Wir sind begeistert vom gewaltigen Kulturinteresse unserer Mitglieder. Wir werden nun jährlich eine der Kulturstädte Europas bereisen und besondere Erlebnisse für die Kulturinteressierten organisieren", kündigt Grufeneder eine Fortsetzung dieses Kultur-Impulses an.

