Waldhausener organisieren ein großes Benefizkonzert mit 13 Ensembles

Ein musikalisches Großereignis wirft in der Strudengau-Gemeinde Waldhausen seine Schatten voraus: Am Nachmittag des Palmsonntags (10. April) geht in der Stiftskirche ein Benefizkonzert für die Leidtragenden des Krieges in der Ukraine über die Bühne.

Musikschuldirektor Wolfgang Rosenthaler organisiert den künstlerischen Teil des Konzerts. Nicht weniger als 13 Ensembles – von den Egerländer Musikanten über Grein Brass, die "3/4 Musikanten" bis zu den "Plattler Mentschan" aus Waldhausen reicht die Liste der Mitwirkenden. Die Schulen sind ebenso mit an Bord wie Bürgermeister Franz Gassner. "Ganz Waldhausen ist auf der Achs. Alle helfen zusammen. Das wird eine richtig große Sache", sagt Wolfgang Rosenthaler zu den OÖNachrichten.

Der Erlös aus dem Eintritt der Besucher wird für die Betreuung geflüchteter Menschen im Bezirk Perg gespendet.

Schon vorab, unabhängig von einem Konzertbesuch, kann aufs Spendenkonto der Pfarre Waldhausen ein Betrag überwiesen werden: "Benefizkonzert Ukraine"; IBAN: AT05 3477 7000 0813 8182