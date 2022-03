Waldbrand erfasste Scheune

Gegen 14 Uhr bemerkten zwei ein 58-Jähriger Landwirt und seine Frau Rauch und ein kleines Feuer in einem etwa 200 Meter entfernten Waldstück in Bad Zell. Der Mann eilte sofort dorthin, um den Brand zu löschen. Das Feuer breitete sich rasch aus und wurde vom Wind in Richtung einer dortigen Scheune getrieben, wie die Polizei am Dienstagabend berichtete. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits auf 250 bis 300 Quadratmeter ausgebreitet und das Feuer erfasste schließlich auch die Scheune. Die Feuerwehren Bad Zell, Erdleiten und Hinterberg sowie zahlreiche mithelfende Landwirte konnten der Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. 30 bis 40 Bäume sowie ein großer Teil der Scheune wurden jedoch zerstört, so die Polizei.

Die Brandursache ist noch unklar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass jemand eine Zigarette am Wanderweg weggeworfen hatte. Wegen der anhaltenden Dürre ist das Waldbrandrisiko derzeit hoch.