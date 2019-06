Wald wurde für Schulkinder zum Klassenzimmer

Losgelöst vom üblichen Klassenverband hatten die Kinder dabei die Möglichkeit, jeden Tag eine andere von insgesamt drei Schwerpunktstationen zu entdecken. Beim Waldforschertag begleiteten Jäger und Förster die Kinder durch den Bockauwald. Sie gingen auf Spuren-, Fährten-, Baum- und Kräutersuche. Die Kinder lernten heimische Wildtiere, Jagdhunde oder das Beobachten von Tieren vom Hochstand aus kennen. Der Wald oberhalb des Skiliftes wurde zum Waldatelier, in dem aus Naturmaterialien größere und kleinere Kunstwerke gestaltet wurden. Beim Wasserforschertag im Thurytal erfreuten sich die Kinder zudem an Experimenten an und im Wasser. "Die Waldtage waren ein großer Erfolg. Die Kinder sind motiviert, ihre Freizeit auch mit ihren Eltern im Wald zu verbringen", sagt Schulleiterin Ulrike Steininger.

