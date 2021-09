Wahl-Ankündigungen: Eine Brücke für Fußgänger und ein Parkhaus

Kurz vor der Wahl bemühen sich vielerorts die Parteien, noch Projekte anzukündigen oder zumindest für sich zu reklamieren. In Gallneukirchen präsentieren VP und SP zwei ganz unterschiedliche Projekte: 170 Stellflächen soll ein neues Parkhaus im Garten der Volksschule bieten. Dabei soll natürlich der Garten erhalten bleiben und das Parkhaus unterirdisch angelegt werden. Bürgermeister Helmut Hattmannsdorfer ist von der Wichtigkeit der Realisierung einer Tiefgarage im Schulgarten überzeugt: "Gallneukirchens Zentrum ist stark frequentiert. Ob Mitarbeiter, Anrainer, Lehrer oder Besucher der Innenstadtgeschäfte – viele sind oft verzweifelt auf der Suche nach einem Parkplatz", erklärt er. Ein wichtiger Schritt sei daher die Realisierung einer zweigeschossigen Tiefgarage mit 170 Stellplätzen. Durch die Vermietung eines Teils der Tiefgaragenstellplätze sollen im Gegenzug Parkflächen im Außenbereich frei werden. "Die Erleichterung bei der Parkplatzsuche bedeutet auch eine Steigerung der Lebensqualität", sagt der Bürgermeister. Apropos Lebensqualität: Bei Realisierung des Projekts soll der Schulgarten natürlich erhalten bleiben und nach dem Bau wieder attraktiv gestaltet werden.

Neue Fußgängerbrücke

In einer Flugblattaktion im Ortsteil "Obstgarten" in Gallneukirchen lässt hingegen die SPÖ Gallneukirchen mit einem konkreten Vorschlag aufhorchen. Ein barrierefreier Fußgänger- und Fahrradübergang in Form einer Überbrückung vom Obstgarten über die Reichenauerstraße. Dies brächte einen sicheren Weg für Jung und Alt und wäre gerade für junge Familien eine Verbesserung der Sicherheit und einfachen Erreichbarkeit, meinen die Roten. Man könnte die stark befahrene Reichenauerstraße ungefährdet überqueren und wäre dann direkt am Spielplatz Veitsdorferweg und in der Nähe der Beachvolleyballplätze und des Freibads.