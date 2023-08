Wagner setzte seine Siegesserie bei der Mühlsteinrallye fort

Mit Bestzeiten in allen sieben Sonderprüfungen sicherten sich Simon Wagner und Copilot Sigi Schwarz am Samstag den Sieg bei der Mühlsteinrallye im Raum Perg. Hartnäckigster Verfolger des amtierenden Staatsmeisters war Martin Rossgatterer. Er hatte als einziger von Wagners Konkurrenten den Rückstand unter einer Minute halten können, musste jedoch auf der letzten Sonderprüfung wegen eines technischen Defekts die Segel streichen: Laut Angaben seines Teams ist der Keilriemen der Lichtmaschine gerissen.. So erbte Ford-Pilot Peter Eibisberger den zweiten Platz. Dritter wurde Christoph Zellhofer. "Es war eine wunderschöne Rallye mit extrem anspruchsvollen Sonderprüfungen. Die Veranstalter haben einen großartigen Job gemacht und ich bin stolz, dass ich als Mühlviertler hier in meiner Heimat den Sieg einfahren konnte", sagte Wagner nach dem Rennen.

Entlang der Sonderprüfungen säumten einmal mehr tausende Besucher die Strecken und unterstrichen damit die Beliebtheit der Mühlsteinrallye. "Überall haben die Fans Stimmung gemacht. Das bekommt man auch als Fahrer mit. Auch das trägt zum Status dieser Rallye bei", bestätigte Wagner, der am Wochenende ein dichtgedrängtes Programm abgespult hatte. In der Nacht auf Freitag vom Zakynthos-Urlaub mit seiner Freundin zurückgekommen, lud der Unterweitersdorfer in der Früh Reifen in den Transporter, absolvierte dann ein Fahrsicherheitsprogramm mit Lehrlingen in Perg und empfing abends Sponsoren zum Rallye-Dinner im Lokal "Perg-Werk". Nun steht die Vorbereitung auf die Barum-Rallye in Tschechien an, bei der Wagner am kommenden Wochenende sein Punktekonto in der Europameisterschaft aufstocken möchte.

Nachdem der Ärger über den Ausfall verraucht war, zog auch Martin Rossgatterer eine zufriedene Bilanz "Sportlich haben wir uns definitiv steigern können, die Marschrichtung stimmt. Nachdem ich die letzte Rallye vor sieben Monaten bestritten habe, sehe ich die Mühlstein-Rallye als gute Vorbereitung für die kommenden Läufe", so Rossgatterer, der im Oktober bei der Central European Rallye WM-Luft schnuppern möchte.

Für eine Schrecksekunde bei der Mühlsteinrallye sorgte am Samstagvormittag Luca Pröglhöf (Ford Fiesta): Er setzte mit zu viel Tempo zum Zielsprung beim Sportplatz Mitterkirchen an, wurde nach der Landung ausgehoben und beendete die Rallye nach einem Beinahe-Überschlag im Straßengraben. Das Auto wurde schwer beschädigt, Fahrer und Beifahrerin Christina Ettel blieben aber unverletzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner