„Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht wieder hinbekommen“

Es herrscht ein emsiges Treiben im Untergeschoss der Wohnoase Freistadt im ehemaligen Spital in der Zemannstraße. An sieben Arbeitstischen werden Stecker auseinandergenommen, Platinen getestet und Lötverbindungen unter die Lupe genommen. Elektrotechniker mit jahrzehntelanger Erfahrung, die meisten von ihnen im Ruhestand, gehen jedem Defekt bei den mitgebrachten Haushaltsgeräten auf den Grund. Sie tun das mit viel Optimismus und Zuversicht: „Wäre doch gelacht, wenn wir das Trumm nicht wieder hinbekommen!“ Tatsächlich verlässt ein Großteil der Kunden mit einem wieder instandgesetzten Gerät das Reparatur- und Nähcafé, das die Volkshilfe Freistadt hier jeden ersten Samstag im Monat von 13 bis 16 Uhr unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ organisiert.

„Bei elektronischen Geräten ist in vielen Fällen einfach ein Widerstand kaputt – so ein Ersatzteil kommt auf etwa 15 Cent. Eine Bagatelle im Vergleich zu einem neuen Gerät, für das man gleich einmal einen dreistelligen Euro-Betrag auf den Ladentisch legen muss“, sagt Adi Zeirzer. Er ist so etwas wie der Cheftechniker im Reparatur-Café. Über viele Jahre war der Freistädter als Automatentechniker und Sachverständiger für die Gastronomie in ganz Österreich unterwegs. Kaffeemaschinen sind noch heute sein Spezialgebiet. Aber auch bei Schaltplatinen kennt er sich aus. Diese repariert er mit einem speziellen Heißluft-Lötsystem, das den Strom selbst an den kleinsten Lötpunkten wieder zum Fließen bringt. „Die meisten Geräte können wir gleich an Ort und Stelle reparieren. Wenn etwas länger dauert, nehmen es unsere Techniker mit nach Hause und beim nächsten Café ist es dann abholbereit“, sagt Zeirzer.

Defekten EDV-Geräten rückt wiederum Franz Strasser in einem eigenen Stand auf den Leib. „Mir macht es Spaß, anderen zu helfen. Außerdem lernt man hier immer wieder nette Menschen kennen“, sagt der Techniker aus Leopoldschlag über seine Motivation, ehrenamtlich im Reparaturcafé mitzuhelfen. Denn oft gehe es nicht nur um den Gedanken der Nachhaltigkeit, sondern um echte Hilfe: „Viele Menschen haben echte Probleme, finanziell über die Runden zu kommen. Da kann ein nicht mehr funktionierender Drucker schon eine Herausforderung sein. In solchen Situationen lohnt sich auf jeden Fall, einmal zu prüfen, ob es wirklich ein neues Gerät sein muss, ober ob auch eine Reparatur möglich ist.“

Für die Volkshilfe besonders erfreulich ist die Tatsache, dass für dieses Jahr einige neue Freiwillige gewonnen wurden, die das bestehende Team mit ihrer Expertise unterstützen werden. Es sind technische Allrounder im besten Sinn des Wortes, die sich in ihrer Freizeit hier engagieren. „Zum Glück haben unsere Helfer einen großen Bekanntenkreis, aus dem sie immer wieder fachkundige und erfahrene Handwerker für die Mitarbeit bei uns motivieren können“, sagt die Vorsitzende der Volkshilfe Freistadt, Ulrike Steininger. Damit diese Techniker bei ihren Reparaturen auch auf entsprechendes Werkzeug zurückgreifen können, stellte sich der Bezirksabfallverband Freistadt (BAV) kürzlich mit einem Reparaturkoffer ein. „Das Reparaturcafé ist eine tolle Initiative für mehr Nachhaltigkeit, das volle Unterstützung verdient“, sagt BAV-Mitarbeiterin Gottlinde Reithmayr.

Doch nicht nur Lampen, Fernseher und DVD-Player werden im Reparatur-Café wieder funktionstüchtig gemacht. Gleich nebenan stehen mehrere Nähmaschinen bereit, um Vorhänge zu kürzen, Reißverschlüsse zu reparieren oder Nähte zu erneuern. „Hier geht es meist darum, unter Anleitung unserer Näherinnen selbst tätig zu werden – also um Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Volkshilfe-Mitarbeiterin Theresa Schinnerl-Leitner. So bekommen viele Besucherinnen und Besucher auch ein gutes Gespür dafür, wie viel Arbeit in den Reparaturen steckt. Das ist auch gut so – denn bezahlt wird beim Heimgehen mit einer freiwilligen Spende. Eben das, was einem das wieder funktionierende Haushaltsgerät oder die genähte Lieblingsweste wert ist.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner