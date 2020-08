Eine schnelle Einsatztruppe speziell geschulter Rettungssanitäter deckt in Rechberg die Zeit bis zum Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges ab. Wie wichtig diese Rettungsmannschaft der "First Responder" ist, zeigte sich im Fall von Marianne Fischer (44). "Es war kurz nach 23 Uhr an einem Sonntag, als ich über das Alarmierungssystem aus der Leitstelle in Linz die Info bekam, dass ein Notruf aus dem Gemeindegebiet eingegangen ist.