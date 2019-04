Während Mühlviertlerin duschte, durchsuchte Einbrecher ihre Wohnung

FREISTADT. Nach einer Diebestour durch Freistadt wurden zwei Tschechen, die eigens mit einem Lastwagen angereist waren, von der Polizei festgenommen. Sie sitzen nach einer Reihe von Einbrüchen und Diebstählen in Haft.

Die beiden Männer im Alter von 31 und 43 Jahren hatten sich bereits am Donnerstag in Budweis verabredet, um mit einem Lastwagen nach Österreich zu fahren und bei sich bietenden Gelegenheiten Einbrüche und Diebstähle zu begehen. Das Schwerfahrzeug hatte der 43-Jährige zuvor bei seinem Arbeitgeber veruntreut.

Begleitet wurden die Täter von einer 29-jährigen tschechischen Staatsbürgerin, die von den kriminellen Machenschaften der beiden Männer jedoch keine Kenntnis gehabt haben dürfte. Aufgrund ihres massiven Drogenkonsums schlief sie bereits während der Fahrt und auch später in der Fahrerkabine, als der Lkw in Freistadt auf dem Klosterparkplatz abgestellt war und die beiden Männer ihre Beutezüge unternahmen. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Mieterin schrie Einbrecher in die Flucht

Zurück zu den Machenschaften der beiden Tschechen, über die die Landespolizeidirektion Oberösterreich detailliert berichtet. So scheiterte der erste Einbruchsversuch an einer unerschrockenen Mieterin, die den 31-Jährigen, der über einen Balkon im Erdgeschoß in ihre Wohnung geklettert war, während sein Komplize Schmiere stand, in die Flucht schrie.

Mit einem gestohlenen Mountainbike fuhr der 31-Jährige in Richtung Zentrum, wo er sein nächste Zielobjekt entdeckte: Eine geöffnete Terrassentüre zu einer Wohnung, in der Licht brannte. Er kletterte über ein Geländer und über die Stadtmauer, um durch die Türe in das Schlafzimmer zu gelangen. Während die Mieterin duschte, durchsuchte er einen Schrank, wurde jedoch nicht fündig und verließ die Wohnung wieder. Zuvor schloss er das Schlafzimmer ab und nahm den Schlüssel mit.

Daraufhin radelte er zum Klosterparkplatz zurück. Dort traf der 31-Jährige wieder auf seinen Komplizen, der inzwischen einen nicht zum Verkehr zugelassenen Kleinbus aufgebrochen hatte. In diesem befanden sich mehrere Garnituren Aluräder sowie Kfz-Ersatzteile, die sie gemeinsam auf die Ladefläche ihres Lkw verfrachteten. Danach gingen sie wieder zu zweit auf Diebestour.

In Linz in Haft

Bei einem Geräteschuppen erbeuteten sie einen Bolzenschneider, mit dem sie das Vorhangschloss abzwickten und eine Motorsense stahlen. Kurze Zeit später drangen sie in ein unversperrtes Einfamilienhaus ein, durchsuchten den Wohnbereich und stahlen daraus Kleidung, Geldbörsen mit geringem Bargeldinhalt sowie einen Schlüsselbund.

Auf dem Weg zurück zum Lkw stahlen sie noch durch Öffnen einer unversperrten Türe aus einer Baustelle diverses Bauwerkzeug, das sie in einem nahe gelegenen Streugutbehälter zur Abholung deponierten.

Dazu kam es allerdings nicht mehr: In der Nacht auf Freitag wurden die Tschechen im Zuge einer Fahndung unweit ihres geparkten Lkw von Beamten der Polizeiinspektion Freistadt festgenommen. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz am Samstag in die Justizanstalt Linz gebracht.

