VP und Bürgerliste gehen als "ÖVP Plus" in die Wahl

Gemeinsam anstatt jeder für sich wollen ÖVP und die Bürgerliste UBM in der Gemeinde Mauthausen die SP-Mehrheit bei den anstehenden Wahlen brechen. "Miteinander für Mauthausen – Team ÖVP Plus" lautet der Name der Wahlgemeinschaft und wird so auch auf dem Stimmzettel für die Gemeinderatswahl stehen. Bürgermeisterkandidatin Elisabeth Preslmair konnte neben Namen von Gemeinderäten der UBM auch die weiterer parteiloser Persönlichkeiten auf die Kandidatenliste setzen. Elisabeth Tausche (UBM): "Es waren sechs spannende Jahre zu zweit im Gemeinderat. Miteinander können wir in Zukunft unsere Anliegen besser vertreten und mit Sicherheit auch viel mehr bewegen." Leonhard Sallinger (ÖVP): "In den Gesprächen mit der UBM hat sich gezeigt, dass es sehr viele Übereinstimmungen bei den wesentlichen Zukunftsprojekten in Mauthausen gibt. Wertschätzende Gemeindearbeit und persönlicher Dialog sollen als Grundpfeiler auch ein Kontrast zum parteipolitischen Hickhack sein (Stichwort "strampelnde Terroristen und anschließende Medienkampagne")." "Die Kernthemen der UBM finden sich klar im Programm der gemeinsamen Liste wieder. Das Thema Verkehrslösung Hinterbergstraße ist aktuell sehr zentral, da Rot-Blau nach zehn Jahren Säumigkeit dieses Projekt entgegen Versprechen an die betroffene Bevölkerung zu Grabe tragen will", startet Dietmar Roher (UBM) gleich in den Wahlkampf. "Ich bin sehr froh über die Zusammenarbeit. Durch die Zusammenarbeit mit Vertretern des Landes und unserer Nachbargemeinden soll es künftig auch möglich sein, wieder größere Projekte umsetzen zu können", sagt Elisabeth Preslmair.