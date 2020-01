Schritt für Schritt zieht sich Gabriele Lackner-Strauss von all ihren politischen Spitzenfunktionen zurück. Im September schied sie aus dem Landtag aus, im Oktober stellte sie Christian Naderer als ihren Nachfolger an der Spitze der Wirtschaftskammer Freistadt vor und am Wochenende stellte sie gemeinsam mit dem Bezirksparteivorstand auch die Weichen für die Nachfolge an der Spitze der Volkspartei im Bezirk Freistadt.