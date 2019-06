VP Perg nominiert Prinz und Ferstl für Nationalratswahl

Die Bezirksparteileitung der ÖVP Perg hat am Montag Nikolaus Prinz und Rosemarie Ferstl mit 89 bzw. 93,2 Prozent der Delegiertenstimmen als Kandidaten für die Nationalratswahl am 29. September nominiert. Im Beisein von Klubobmann August Wöginger und Bezirksparteiobmann Bgm. Anton Froschauer betonten beide die Wichtigkeit einer vertrauens- und verantwortungsvollen Vertretung der Region in der Bundeshauptstadt.

Nikolaus Prinz ist bereits seit 1999 Abgeordneter zum Nationalrat und seit 2002 Bürgermeister von St. Nikola an der Donau. Neben seiner Tätigkeit als Landwirt ist er außerdem stellvertretender Bezirksparteiobmann der ÖVP Perg sowie Gemeindeparteiobmann in seiner Heimatgemeinde. Als Leader-Obmann setzt er sich darüber hinaus intensiv für strukturelle und programmatische Impulse für den ländlichen Raum ein.

Auch Rosemarie Ferstl ist keine Unbekannte: die Bezirksbauernkammer- und Bauernbund-Bezirksobfrau war bis 2017 unter anderem als Gemeinde- und Stadträtin in Perg engagiert. Als aktive Standesvertreterin setzt sie sich mit viel Energie für Themen der Landwirtschaft und der nachhaltigen Entwicklung der Region ein. Die endgültige Reihung der Kandidaten auf der Wahlkreis- sowie Landesliste wird vom Landesparteivorstand Mitte Juli festgelegt.