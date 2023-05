"Vortuna" und "Am Kogl" zertifiziert

Sowohl das "Vortuna" in Bad Leonfelden als auch das Reha-Zentrum "Am Kogl" in St. Georgen im Attergau dürfen weiterhin das Qualitätszertifikat für Sonderkrankenanstalten führen. Beide Häuser bestanden den umfassenden Zertifizierungsprozess mit Bestnoten. Damit ist die Qualität im Bereich Rehabilitation und als Kuranstalt für Gesundheitsvorsorge von unabhängiger Seite erneut dokumentiert.

Auszeichnung für Mitarbeiter

"Die TÜV-Zertifizierung ist eine neuerliche Bestätigung für unseren konsequent auf Qualität und Patientennutzen ausgerichteten Weg", sagt Primar Josef Hochreiter. Der Gesellschafter und ärztliche Leiter der Hochreiter Gesundheitsbetriebe sieht dies vor allem als Anerkennung für die Mitarbeiter: "Unser hervorragendes Team hat sich diese Auszeichnung durch sein Engagement redlich verdient!"

Das Rehabilitationszentrum "Am Kogl" im Attergau ist spezialisiert auf orthopädische Rehabilitation und Kuraufenthalte der "Gesundheitsvorsorge Aktiv" mit dem Schwerpunkt Stütz- und Bewegungsapparat. Das Gesundheitsresort "Vortuna" hat seinen Schwerpunkt im Bereich der psychiatrischen Rehabilitation, der psychosomatischen Schmerztherapie und der Behandlung von psychischen Erkrankungen.

