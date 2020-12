Mehr als eine halbe Million Euro wird in den kommenden Monaten in die Errichtung der neuen Park&Ride-Anlage am südlichen Stadtrand von Freistadt investiert. Auch im angrenzenden Inkoba-Betriebsbaugebiet rollen bereits die ersten Bagger. Freistadt wächst – und damit steigt auch das Verkehrsaufkommen. Weil die Park&Ride-Anlage derzeit aber nur den öffentlichen Busverkehr bedient, ist ihre Attraktivität begrenzt.