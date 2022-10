Vorsitz-Wechsel in Freistädter Bezirks-SPÖ

Der am 1. Oktober zum SPÖ-Landesvorsitzenden gewählte Kefermarkter Michael Lindner hat sein Amt als Bezirksvorsitzender geschäftsführend an den Freistädter Bürgermeister Christian Gratzl abgegeben. Gratzl war schon bisher Stellvertreter von Lindner und wurde am Montag bei einer Sitzung des Bezirksparteiausschusses einstimmig zum geschäftsführenden Bezirksvorsitzenden der SPÖ gewählt.

Lindner kann sich damit ganz seinen zukünftigen Aufgaben als SPÖ-Chef und Landesrat widmen. „Christian Gratzl zeichnet sich vor allem durch Erfahrung, Kompetenz und seine Menschlichkeit aus. Als Bürgermeister von Freistadt zeigt er, dass er ein Verbinder ist und dabei immer an die Zukunft denkt. Ich bedanke mich bei ihm, dass er jetzt Verantwortung übernimmt und bin überzeugt, dass die Bezirks-SP bei ihm in guten Händen liegt“, sagt Lindner über seinen Nachfolger an der Spitze der Bezirksparteiorganisation.

Das Kompliment gab Gratzl nach erfolgter Wahl an seinen Vorgänger zurück: „Ich wünsche Michael Lindner alles Gute für die kommenden Herausforderungen. Als Landesrat wird er unsere Region aktiv in der Landesregierung unterstützen.“ Gratzl betonte, er freue sich auf die Arbeit in der Bezirkspartei, in der er sehr viel Potential sehe. Gemeinsam mit vielen jungen Menschen im Vorstand wolle er dieses Potenzial über die Gemeindegrenzen hinweg ausschöpfen und mit einer starken sozialdemokratischen Handschrift einen Beitrag für einen lebenswerten Bezirk leisten.