Vorrang missachtet: Auto von LKW gerammt

Der 87-Jährige fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto in Pregarten auf die Tragweiner Straße Richtung Tragwein. Bei der Kreuzung zur B124 hielt er und wollte zur B124 einfahren, fuhr aber plötzlich auf die Straße, als ein LKW einfuhr. Der 45-Jährige LKW-Lenker veriss das Fahrzeug und versuchte noch eine Vollbremsung, doch vergeblich: Er rammte das Auto und schleuderte es 20 Meter weit in das angrenzende Feld.

Der Mühlviertler musste mit einer Bergeschere von der Feuerwehr Pregarten aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert. Der LKW-Lenker blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden, am LKW erheblicher Schaden, wie die Polizei berichtet.

