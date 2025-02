Vorprojekt für Stadtbahn bringt den Gemeinden mehr Planungssicherheit

Die Regional-Stadtbahn Linz scheint auf Schiene zu sein. Zumindest wurde die Ausschreibung für das Vorprojekt Gallneukirchen/Pregarten soeben veröffentlicht. Den Zuschlag erhielt eine Bietergemeinschaft bestehend aus ILF Consulting Engineers Austria GmbH und der Schimetta Consult ZT GmbH. Um auch in der Region umfassend zu informieren, luden das Land und das Projektteam von Schiene OÖ die Bürgermeister entlang des geplanten Trassenkorridors zum Informationsaustausch nach Linz ein. Dabei erhielten sie einen Einblick in den aktuellen Planungsstand unddie weiteren Projektschritte. Wesentliches Ziel des Vorprojekts ist die Erarbeitung des exakten Trassenverlaufs in Lage und Höhe.

Korridor weiter reduzieren

Damit soll unter anderem der Freihaltekorridor auf ein tatsächlich erforderliches Ausmaß reduziert werden. Dies bringe den betroffenen Gemeinden Planungssicherheit für zukünftige Entwicklungen. Die Planungen umfassen beispielsweise die Gleistrassierung, Haltestellen, Bauwerke wie Tunnel, Stützmauern, Brücken sowie die Erstellung eines Tunnelsicherheitskonzepts. Außerdem werden bereits im Vorprojekt Auswirkungen auf Mensch und Umwelt berücksichtigt.

Bis Ende 2026 sollen der gesamte Streckenverlauf abschnittsweise erarbeitet und durchgeplant sowie verschiedene Varianten für die Stichstrecke nach Gallneukirchen geprüft werden. Dabei werden auch alternative Strecken im Siedlungsgebiet geprüft. Auf einer Länge von insgesamt 21 Kilometern soll die Neubaustrecke Linz-Auhof – Gallneukirchen/Pregarten damit eine schnelle, bequeme und vor allem staufreie Anbindung der Region an die Landeshauptstadt sicherstellen. "Mit der Verlängerung der Regional-Stadtbahn Linz Richtung Gallneukirchen/Pregarten bauen wir an einer neuen Verkehrshauptschlagader ins Mühlviertel", erklärt der zuständige Landesrat Günther Steinkellner.

"Es ist uns ein großes Anliegen, gemeinsam mit den Gemeinden und Fachabteilungen eine Streckenführung zu erarbeiten, die den Zielen des Projekts bestmöglich entspricht. Die Einbindung der Verantwortlichen in den Gemeinden ist dabei ein wesentlicher Faktor", erklärt Sonja Wiesholzer, Geschäftsführerin der Schiene Oberösterreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.