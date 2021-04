Vorgezogener Meisterjubel bei St. Stefans Damen

Als einziges Frauenteam Oberösterreichs schaffte St. Stefan/Waldmark mit einer "kompletten" Herbstwertung in der Frauenklasse Nord/Ost bereits fix den Aufstieg in die Frauen-Landesliga. Damit wiederholten die Mühlviertlerinnen nach 2020 wieder überlegen den Herbstmeistertitel.

Unglaubliche Siegesserie

Saisonübergreifend sind Kapitänin Daniela Barth und ihre Teamkolleginnen seit 19. März 2019 (1:2 in Ternberg) ungeschlagen, holten in 27 Spielen 23 Siege und trennten sich vier Mal mit einem Remis von den Gegnerinnen. Ebenso beeindruckend ist der Gesamtscore von 89:8! "Wir wollen uns auch in der Landesliga nicht hinten hineinstellen", verspricht Cheftrainer Helmut Brandl, der auf die Offensivqualitäten seiner Torschützinnen Laura Wolkerstorfer und Nora Hetzmannseder und das spielerische Potenzial des Teams setzt.