Vorderweißenbach feierte Jubiläum und eine "geerbte" Partnerschaft

Das Marktfest in Vorderweißenbach stand heuer im Zeichen von Jubiläum und Partnerschaften: Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand das Jubiläum "20 Jahre Markterhebung", das gemeinsam mit den tschechischen Partnergemeinden Frymburk und Heuraffl bei einem Festakt am Sonntag gefeiert wurde. Die Bürgermeister Oto Rezac aus Frymburk, Jan Bittner aus Heuraffl und Hausherr Leopold Gartner hoben die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hervor.

Die Partnerschaften sollen in Zeiten, in denen es in Europa wieder Krieg gibt, ein sichtbares Zeichen in puncto Völkerverständigung sein. Diese manifestiert sich unter anderem in einer Partnerschaft zwischen den Feuerwehren: Die Wehren aus Südböhmen gratulierten dabei besonders der FF Piberschlag, die vor wenigen Tagen 70 Jahre alt wurde.

Die erfolgreiche Entwicklung von Vorderweißenbach rückte mit Gemeinderat Stefan Mülleder einer der Festverantwortlichen in das Rampenlicht: Höhepunkte wie die gelungene Gemeindefusion mit Schönegg fehlten nicht. Mit dieser "erbte" der junge Markt auch die angesprochene Feuerwehr-Partnerschaft. Diese wurde bereits zu Zeiten des Eisernen Vorhanges gepflegt. Ebenso wenig fehlte ein Blick auf wirtschaftliche und kulturelle Schwerpunkte des jungen Marktes. Letztere fanden im Programm des Festes ihren Niederschlag: Die Musikkapelle und die Jungmusiker zeigten ebenso ihr Können wie "Vierstern" und die jungen Wirtshausmusikanten. Den sonntäglichen Frühschoppen gestaltete die Nachbar-Musikkapelle aus Traberg.

Für die Bürgermeister der tschechischen Partnergemeinden gab es dabei die neue Wanderkarte samt Rucksack als Gastgeschenk.