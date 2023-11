Vorbildliche Pflege von Denkmälern geehrt

Bei der Vergabe des Denkmalpreises des Landes Oberösterreich wurde nicht nur die Stadtgemeinde Grein, sondern auch die Pfarre Rohrbach ausgezeichnet.

Der mit 7500 Euro dotierte Denkmalpreis wird der Stadtgemeinde Grein für die Generalsanierung des historischen Stadttheaters verliehen. Die Jury hat die Zuerkennung des Denkmalpreises mit der "umfassenden und aufwändigen Generalsanierung des Stadttheaters unter Berücksichtigung von ökologischer Nachhaltigkeit und erweiterten Nutzungsmöglichkeiten" begründet.

Anerkennungspreis vergeben

Die Fachjury hat außerdem einen der beiden mit 2700 Euro dotierten Anerkennungspreise an die Pfarre Rohrbach vergeben. Damit wird die "herausfordernde Restaurierung des Innenraums und das hohe Niveau der handwerklichen Umsetzung der denkmalpflegerischen Arbeiten" bei der Renovierung der barocken Pfarrkirche honoriert.

"Oberösterreich ist das einzige Bundesland, das herausragende Leistungen in der Denkmalpflege mit Landespreisen auszeichnet", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer in seiner Festrede: "Das ist eine sichtbare Wertschätzung des Landes Oberösterreich für die Bedeutung der Denkmalpflege und ein besonderes Dankeschön an jene Persönlichkeiten, die sich für die Denkmalpflege engagieren."

Ein zweiter Anerkennungspreis ging an die Tabakfabrik Linz Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft mbH für "die besondere Herausforderung, neue Funktionen einzubauen und gleichzeitig die Patina der denkmalgeschützten Bausubstanz" bei der Adaptierung des ehemaligen Kraftwerks in der Tabakfabrik zu erhalten.

