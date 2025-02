Vor dem Perger Stadtamt weht eine Fahne für Frauenanliegen

Den bevorstehenden Weltfrauentag am Samstag, 8. März. haben die Frauenberatung Perg und befreundete Organisationen zum Anlass genommen, um mit dem Aufziehen einer Fahne vor dem Perger Stadtgemeindeamt auf nach wie vor bestehende Ungleichheiten in der Einkommenssituation aufmerksam zu machen. Bei allen Kennzahlen der Geschlechtergleichstellung schneidet vor allem Oberösterreich im Bundesländervergleich schlecht ab: Laut Frauenmonitor der Arbeiterkammer erhalten Männer in Oberösterreich bei Vollzeitarbeit um 12.245 Euro mehr als Frauen. Vor allem Zeiten, in denen Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreut werden, erhöhen das Armutsrisiko.

Die Frauenberatungsstelle Perg wird sich im laufenden Jahr speziell dem Thema Frauenarmut widmen. "Ähnlich wie Gewalt ist auch das Thema Armut sehr schambehaftet", sagt die Vorsitzende des Vereins Frauenberatung, Gerti Jahn. In der Frauenberatungsstelle bestehe jedoch die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen über finanzielle Sorgen und daraus entstehende psychische Belastungen zu sprechen. Einen Blick auf gesellschaftliche und strukturelle Missstände soll auch ein Themenabend werfen, der am 3. April im Haus der Erinnerung in St. Georgen an der Gusen stattfindet. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird unter perg@stop-partnergewalt.at gebeten.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner