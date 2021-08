Vor dem Bergrennen: Funkgeräte der Streckenposten aus Depot gestohlen

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das Motorrad-Bergrennen Julbach mit Europameisterschaft auf Hochtouren. Mit einem Rückschlag dieser Art hätten die Organisatoren aber auch nicht gerechnet: Im Depot des Motorsportclubs wurde von bisher unbekannten Tätern eingebrochen und 24 Funkgeräte und weitere Maschinen entwendet. "Der Diebstahl der Funkgeräte stellt uns vor ein Problem. Wir müssen jetzt binnen weniger Tage Ersatzgeräte besorgen, um das Rennen abwickeln zu können. Das Rennen ist dadurch nicht in Gefahr, es entstehen aber für uns zusätzliche Aufwand und Kosten", sagt Rennleiter Bernhard Deschka. Durch den Diebstahl entstand für den MSC Julbach ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei mit Spurensicherung hat den Fall übernommen.

Rennen findet statt

Die Zuschauer erwartet am kommenden Wochenende dennoch ein spannendes Finale in der Europameisterschaft. Gefahren wird auf der für Motorsport abgesicherten Strecke von der Filzmühle nach Vorderschiffl, einer kurvenreichen Bergstrecke mit langgezogenen sowie engen Kurven und einer langen Zielgeraden. Entlang der Straße haben die Zuschauer die Möglichkeit, große Teile der Strecke hervorragend einzusehen. Nach zwei Jahren Pause erwartet die Besucher ein Motorsportwochenende mit Motorrädern und Seitenwagen in verschiedensten Klassen, von Raritäten im Oldtimerbereich bis zu den neuesten Rennfahrzeugen. "Erstmals werden heuer gleich zwei EM-Läufe in Julbach ausgetragen. Nach Absage anderer Veranstalter springen wir mit einem EM-Rennen bereits am Samstag ein. Da damit auch doppelte Punkte in der Meisterschaft geholt werden können, haben bereits alle Top-Fahrer für das Rennen genannt. Derzeit führt in der Königsklasse der Italiener Stefano Bonetti vor seinem Landsmann Salvatore Sallustro, der ebenfalls noch Titelchancen hat. In Julbach entscheidet sich die Europameisterschaft, das wird ein spannender Zweikampf", so Bernhard Deschka (FIM-Rennleiter). Die Veranstaltung beginnt mit einem Training am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr, das Rennen startet am Sonntag um 12.30 Uhr. Geltende Coronaregeln müssen beachtet werden.