Vor 500 Jahren entstand innerhalb von 13 Wochen eine Brücke über die Donau

Die Errichtung einer neuen Donaubrücke bei Mauthausen wird sich nach einem Spruch des Bundesverwaltungsgerichts weiter verzögern - die OÖN haben berichtet. Seit mehr als 20 Jahren hängt das Projekt bereits in der Warteschleife. Deutlich weniger Zeit nahm die Errichtung jener Brücke in Anspruch, die vor rund 500 Jahren Mauthausen und Enns verband: Nicht einmal zwei Jahre nach einer Audienz bei Kaiser Maximilian wurde am 9. Jänner 1502 mit dem Bau begonnen.