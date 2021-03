Von Straße abgekommen: Enkel und Großvater bei Unfall verletzt

Der junge Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr gegen 17 Uhr auf dem Güterweg Waldschlag in Richtung Traberg. Er war mit dem Pkw seines 80-jährigen Großvaters unterwegs, der ebenfalls mit an Bord war. In einem Waldstück kam das Fahrzeug wegen der spiegelglatten Straße ins Rutschen. Der Pkw kam von der Straße ab und blieb in einem angrenzenden Waldstück auf der Fahrerseite liegen.

Beide konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien und wurden leicht verletzt mit der Rettung und dem Notarzt in das UKH Linz eingeliefert.