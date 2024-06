Von Steinriesen und Klangwiesen: Rechberg erlebte ein Fest der Blasmusik

Blasmusik als Ausdruck purer Lebensfreude zelebrierten am Samstag rund 1000 Musikerinnen, Musiker und Marketenderinnen beim Bezirksmusikfest in Rechberg. 24 Kapellen, darunter das Jugendorchester "De Jungen 2.0" aus Rechberg präsentierten dem Publikum Blasmusik in Bewegung. Fast alle teilnehmenden Musikvereine durften das Festgelände am Samstagabend mit einer Auszeichnung verlassen. Wirft man einen Blick auf die erzielten Ergebnisse (siehe Kasten nebenan), so wurde heuer offenbar etwas strenger bewertet als in den vergangenen Jahren.

Zu sehen bekamen die Besucher und Besucherinnen sowie die Ehrengäste eine ganze Menge: Einen als Boxkampf inszenierten Stabführerwechsel samt "Rocky"-Soundtrack, Kreisformationen in Bewegung und vieles mehr brachten jene Kapellen auf den Rasen, die in den Wertungsstufen "D+1" oder "E" auch ein Showprogramm einstudiert hatten. Alle anderen Kapellen zeigten in der Wertungsstufe "D" die hohe Kunst des Halts bei klingendem Spiel, Reihenabfall, Aufmarschieren sowie die große Wende unter den strengen Blicken des Bewerterteams um Astrid Gusenbauer, Sabine Klopf und Harald Draxler.

Großeinsatz für die Rechberger

Für den reibungslosen Ablauf des Festes vom Bezirksseniorenwandertag am Freitag bis zum Zeltfest am Samstagabend war alles auf den Beinen, was der örtliche Musikverein um Obmann Gerhard Greindl auftreiben konnte: "Rechberg hat etwa 1000 Einwohner. Davon sind 300 bei diesem Fest im Einsatz. Das zeigt, wie großartig der Zusammenhalt in unserer Gemeinde ist", sagte Greindl beim abschließenden Festakt, ehe mit der Fahnenübergabe an die Trachtenmusikkapelle Ried in der Riedmark ein Vorgeschmack auf das Bezirksmusikfest 2025 gegeben wurde.

