Geflüchteter Emu narrte seine Retter im Mühlviertel

Verschreckte Hunde, die aus Angst vor den lauten Silvesterkrachern die Flucht ergreifen oder verängstigte Katzen, die sich vor dem Feuerwerk in den ungewöhnlichsten Verstecken verkriechen – Solche Meldungen sind um die Jahreswende nichts ungewöhnliches. Im Mühlviertel allerdings rückte die Tierrettung dieser Tage zu einer ganz und gar nicht alltäglichen Suchaktion aus. Mehrere australische Laufvögel waren in Alberndorf in der Riedmark (Bezirk Urfahr-Umgebung) in der Silvesternacht durch die lauten Böller derart in Panik geraten, dass sie so oft gegen den Zaun ihres Außengeheges liefen, bis dieser nachgab.

20 Kilometer durch mehrere Ortschaften

Während die Emu-Weibchen wenig später in einer Garage im Ort gefunden und von den Besitzern abgeholt wurden, trat Hahn "Momo" eine längere Reise an: Sie führte den Exoten in drei Tagen über mehr als 20 Kilometer durch mehrere Ortschaften bis nach Prendt bei Windhaag bei Freistadt.

Bereits am Neujahrstag hatte ein verwunderte Familie die Polizei alarmiert, da ein großer Vogel in ihrem Garten saß. Doch sobald die Einsatzkräfte vor Ort waren, ergriff der Laufvogel abermals die Flucht – Ein Muster, dass sich über mehrere Tage fortsetzen sollte.

Mit Futterkübel angelockt

Wie die Tierrettung Freistadt auf Facebook mitteilte, wurde in den vergangenen drei Tagen mehrmals vergeblich versucht, den Laufvogel an verschiedenen Orten im Bezirk Freistadt einzufangen. Schließlich konnte der Hahn am Mittwoch mittels Futterkübel angelockt und in einem Garten eingekreist werden. Videoaufnahmen zeigen, wie der Vogel angelockt wird:

Dabei war Vorsicht geboten, denn Erfahrung mit Emu-Rettungsaktionen hatten die Tierretter nicht. "Wir wussten, das sie schnell sind, gut mit den Füßen kicken können und die Nägel gute Waffen sind. Vom Schnabel ganz abgesehen", berichten die Einsatzkräfte. In einem gemeinsamen Kraftakt gelang es, den Vogel am Boden zu fixieren und mit einem Netz zu sichern, bis die Besitzer ihn abholten.

Mittlerweile ist "Momo" wieder wohlbehalten in seinem Zuhause angekommen. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Emu im Mühlviertel Schlagzeilen macht: Erst im Juni 2022 war ein Jungvogel in Alberndorf ausgerissen und bis nach Gallneukirchen gelaufen, wo ihn Feuerwehr und Tierrettung drei Tage später einfangen konnten.

