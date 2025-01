Von Produkten, Preisen und Erlösen: Mühlviertler Volksschulkinder als Jungunternehmer

Glückskerzen, Handyhalterungen, Parkuhren und Armbänder verkauften Kinder der Volksschule 28 Linz sowie der Volksschule Treffling beim heutigen Markttag an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Was all diesen Produkten gemeinsam ist: Sie wurden allesamt von den Schulkindern eigenhändig entworfen, hergestellt und preislich so kalkuliert, dass am Ende auch ein Gewinn für eine gemeinsame Klassenaktivität übrigbleibt.