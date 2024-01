Von Peru bis zur Mongolei: Ehepartner aus aller Herren Länder in Freistadt

Geburten, Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennungen und natürlich Eheschließungen: Seit fünf Jahren werden diese Personenstandsverfahren für 23.000 Menschen aus neun Gemeinden zentral im Stadtamt Freistadt bearbeitet. Längst gilt der Standesamtsverband als Musterbeispiel für regionale Zusammenarbeit in der Gemeindeverwaltung, sagt dessen Obmann, der Freistädter Bürgermeister Christian Gratzl: "Die Bürgerinnen und Bürger erhalten volles Service direkt vor Ort. Verliebte können nach wie vor in ihrer Heimatgemeinde heiraten. Die oftmals sehr komplizierten Erhebungstätigkeiten dahinter erledigen unsere drei bestens geschulten Verbandsmitarbeiterinnen in Freistadt."

Das könnte Sie auch interessieren: Hochzeitstrends 2024: Wo, wann und wie heuer Ja gesagt wird

Tatsächlich ist bei der Aufbereitung der formellen Anforderungen für eine Eheschließung oft detektivischer Spürsinn gefragt. Denn die 638 Hochzeiten und 20 eingetragenen Partnerschaften, die seit 2019 begleitet wurden, betrafen Länder wie Costa Rica, Peru, Thailand, Afghanistan oder die Mongolei. Besonders gerne gaben sich Menschen aus Tschechien das Jawort im Freistädter Rathaus. Insgesamt stellten die Standesbeamtinnen des Verbandes seit dessen Gründung im Jänner 2019 exakt 12.245 Urkunden aus: Geburts- und Sterbeurkunden ebenso wie Staatsbürgerschaftsnachweise. Neben der Bezirkshauptstadt sind auch die Gemeinden Grünbach, Hirschbach, Leopoldschlag, Rainbach, Sandl, St. Oswald bei Freistadt und Waldburg im Verband vertreten.

Zahl der Geburten sinkt deutlich

Im vergangenen Jahr stellten die drei Standesbeamtinnen 433 Geburtsurkunden aus. Fünf Jahre zuvor waren es noch 520. Am öftesten in eine Geburtsurkunde eingetragen wurden im Vorjahr die Namen Leonie, Marlene, Marie und Amelie bei den Mädchen. Die beliebtesten Bubennamen im Jahr 2023 waren Tobias, Simon, Moritz und Valentin.

Während die Zahl der Geburten rückläufig ist, bleibt die der Hochzeiten stabil: Sowohl 2019 als auch 2023 vermählten sich exakt 130 Paare. In den Jahren dazwischen schwankte diese Zahl jeweils nur leicht nach oben oder nach unten. Leicht angestiegen ist die Zahl der Todesfälle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner