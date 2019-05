Von Kraftplätzen und resoluten Haushälterinnen

Beeindruckende Steinformationen, malerische Bachläufe, Kultsteine aus vorchristlicher Zeit und einige der schönsten Aussichtsplätze: Was Wanderer entlang des neu geschaffenen "Stoakraft-Wegs" im Mühlviertel erleben können, hat Helmut Deibl in einem mit Liebe und Fachkenntnis zusammengestellten Bildband festgehalten. "Eine Vielfalt lebensbegleitender Eindrücke aus dem Mühlviertel" habe ihn dazu veranlasst, bei den Verantwortlichen des Naturparks Mühlviertel sowie den Tourismusverbänden diesen Weg anzuregen und auch ein Buch darüber zu gestalten, verrät der Pregartner über sein Projekt. Reiseerlebnisse aus den verschiedensten Regionen Europas mit landschaftlichen Ähnlichkeiten zu seiner Heimat – von der Bretagne über Irland bis zum Schwarzwald und Südtirol – hätten ihn in diesem Vorhaben bestärkt: "Diese Reisen schärften den Blick für das Mühlviertel."

Dass dabei auch die eine oder andere persönliche Anekdote wieder im Gedächtnis auftauchte, verlieh Deibls Vorhaben eine besondere Würze – so etwa seine Begegnung mit einer resoluten Pfarrhaushälterin in St. Thomas am Blasenstein.

"In den 1990er-Jahren wollte ich mit einem Bekannten den mumifizierten Pfarrer in St. Thomas am Blasenstein besichtigen. Damals musste man sich noch den Schlüssel im Pfarrhof abholen. Ich läutete also dort an und bat die Pfarrersköchin um den Schlüssel zum ‚Luftg’selchten Pfarrer‘. Sie belehrte mich sofort in hochernstem Ton, dass es sich nicht um den Pfarrer mit dieser entwürdigen Benennung handle, sondern um den ‚Mumifizierten Herrn Hochwürden‘. Sie erwähnte anschließend kurz angebunden, dass sie nun die Tür wieder schließe, ich müsse nochmals läuten und um den Schlüssel für den ‚Mumifizierten Herrn Hochwürden’ ersuchen. Dies tat ich und die Schlüsselübergabe klappte in der Folge. Umso aufmerksamer widmeten wir uns der Besichtigung."

"3 Schätze: Das Mühlviertel. Der Stoakraft-Weg. Von innen her wachsen ist Glück" Dr. Helmut Deibl. 290 Seiten, 29,90 €. Bestellung per Mail: dr.helmut. deibl@institut-silberbach.at oder im Buchhandel: ISBN 978-3-200-06172-9

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Pregarten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.