Von Henkern, Totenglöckerln und dem Wunsch nach einer "schönen Leich"

Eine Kulturgeschichte der Bestattung rollt das Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt in der Sonderausstellung "G’storben wird immer" auf. Kaum ein anderes Ereignis bringt seit jeher die Menschen so eng zusammen wie der Verlust einer geliebten Person. "Die Angst vor dem Tod, wie die Menschen sich dieser Angst stellen und gemeinsam auch überwinden – das aufzuzeigen und in Bezug zu Trauerbräuchen im Mühlviertel zu bringen, war meine Intention bei dieser Ausstellung", sagt die Leiterin des Schlossmuseums, Nicole Wegscheider, beim Ausstellungsrundgang mit den OÖNachrichten.

In vielen Gesprächen mit Bestattern und Theologinnen sowie Recherchen in Büchern und Archiven bereitete Wegscheider das Thema für das Schlossmuseum auf. Dabei hat sich vor allem eine Erkenntnis in ihr verfestigt: "Der Tod war früher viel präsenter im Alltag der Menschen. Heute versuchen wir, ihn von uns wegzuschieben: in Altenheime, Spitäler und Hospize. Ich glaube nicht, dass das für unsere Psyche gesund ist." Tatsächlich war es bis in die 1980er Jahre üblich, dass in den Mühlviertler Bauernhäusern Tote drei Tage und drei Nächte in der Kammer aufgebahrt wurden.

Platz bleibt in der Ausstellung auch für Skurrilitäten. Etwa für einen ausgesprochen gut erhaltenen Keuschheitsgürtel, der 1889 bei der Umbettung einer Frauenleiche in Freistadt zum Vorschein kam. Oder für Schmuck, in dem Haare verstorbener Angehöriger eingearbeitet waren. "Ein Ausdruck des Wunsches, dass man seine Lieben auch nach deren Tod bei sich behalten wollte", sagt Wegscheider. Mitunter wurde an die Hand eines Verstorbenen ein Totenglöckerl gebunden: damit dieser um Hilfe läuten konnte, falls er nicht wirklich tot war.

Zum Nachdenken regt das ausgestellte Todesurteil gegen eine junge Frau an, die 1750 zum Tod verurteilt wurde, weil sie ihr Neugeborenes zum Sterben auf einen Acker gelegt hatte, weil sie das Kind nicht behalten wollte. Dem Gerichtsakt beigelegt ist auch ein zerbrochenes Holzstück als Zeichen dafür, dass über die Delinquentin "der Stab gebrochen" wurde.

Die Art und Weise, wie um Verstorbene getrauert wurde, war oft vom sozialen Status abhängig. "Wohlhabende Bürger ließen sich nicht auf dem Friedhof beisetzen, sondern in einer Gruft oder in der Krypta einer Kirche, was manchmal zu olfaktorischen Problemen führte. Josef der Zweite hat dies dann unterbunden", weiß Wegscheider. Eine Frage des Geldes war auch der Leichenschmaus: Armenbegräbnisse fanden vormittags statt. Danach gab es für die Trauergäste ein Beuschel. Wer etwas auf sich hielt, geleitete den Verstorbenen kurz nach Mittag zur letzten Ruhe und lud zum Ausklang der "schönen Leich" zu Suppe mit Anissemmel sowie Rindfleisch und Semmelkren.

Dass bei der Zehrung auch das eine oder andere Glas Bier geleert und fröhlich gescherzt wurde, damit wollte sich Wegscheider selbst lange nicht so recht anfreunden. "Letztendlich zeigt die Zehrung aber, dass die Trauernden in der Gemeinschaft geborgen sind und das Leben weitergehen darf."