Von Grenzen und Möglichkeiten des Erosionsschutzes

Weil Starkregen und Trockenheit in den letzten Jahren stetig zugenommen haben, ist es wichtig, den Boden vor Erosion und Erdabtrag zu schützen und gleichzeitig gute Erträge erwirtschaften zu können. Auch die neuen ÖPUL-Maßnahmen erfordern erosionsmindernde Maßnahmen beim Mais bei einer Hangneigung des Ackers von mehr als zehn Prozent.

Vor diesem Hintergrund hat das Biokompetenzzentrum an fünf Standorten Maisversuche durchgeführt. Diese werden beim Biomaisfeldtag am 31. August gemeinsam besichtigt. Die Teilnehmer erfahren mehr über die unterschiedlichen Anbauvarianten, etwa die Dammkultur mit Pflugverzicht oder die Quersaat von Streifen, und können sich über die in der Praxis gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse austauschen. Treffpunkt ist am Donnerstag, 31. August, um 13.30 Uhr bei der Versuchsfläche Peer, Putzleinsdorf (Kleinstifting 1). Infos im Biokompetenzzentrum, simon.rauoecker@fibl.org, 0660 / 9631338.

