Von Freistadt per Rad an den Gardasee

"Auf die Plätze, fertig, los": Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer gab nach der Verabschiedung am Hauptplatz den Startschuss für acht Radfahrer des nach dem Sponsor benannten Radclubs RC matmaker vom ARBÖ Freistadt, die vergangenen Freitag zu einer auf fünf Jahre angelegten Europa-Tour aufgebrochen sind.

In diesem Jahr wollen die Radsportler innerhalb einer Woche Sirmione am Gardasee erreichen, nächstes Jahr von dort aus eine Woche lang weiter fahren, um schließlich im fünften Jahr dann ganz Europa "erfahren" zu haben.

Die erste Tagesetappe mit 196 zu bewältigenden Kilometern führte die Gruppe von Freistadt über Pregarten, St. Valentin, Haag, Weyer, durch das Ennstal und über den Präbichl bis Bruck/Mur. Über Marburg, Zagreb, Rijeka, Portoros und Treviso wollen die Radler schon heute Sirmione am Gardasee erreicht haben. Auf der Strecke von etwa 1200 Kilometer und 13.000 zu bewältigenden Höhenmeter werden Club-Obmann Georg Aschacher, Josef Hölzl, Johann Neumüller, Erwin Schöfer, Andreas Kreiner, Georg Fleischanderl, Gerald Zellner und Michael Seidl von einem Kleinbus begleitet, der Gepäck, Ersatzteile und Verpflegung mitführt. Der Chauffeur ist gleichzeitig der Masseur der Truppe, der abends die eventuell verkrampften Wadenmuskeln wieder auf Vordermann bringen soll. Erfahrung mit längeren Strecken haben die acht Fahrer jedenfalls, haben sie in der Vergangenheit von Freistadt aus schon mehrere "Fernfahrten" absolviert, zweimal davon in die schöne Toskana.

