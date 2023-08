Von einer Wildsau auf der Landstraße und dem Warten auf das erste Mal

Die Jungjägerin freut sich über Einblicke in 70 Jahre ganz persönliche Jagdgeschichte.

Ihre erste Jagdkarte hat Birgit Nagl-Riepl aus Gallneukirchen heuer gelöst. Seither sieht sie die Natur mit anderen Augen. Eine Erkenntnis, die Ernst Puchner aus Steyregg schon vor mehr als 70 Jahren erlangte. Er hat heuer schon seine 70. Jagdkarte gelöst. Während die Jungjägerin noch auf den ersten Jagderfolg wartet, erinnert sich Puchner an viele schöne Erlebnisse. Etwa an sein erstes Reh, geschossen noch in der Besatzungszeit.