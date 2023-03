Von der „Stadt Aist“ zur Stadt an der Aist: Wie sich Pregarten neu erfindet

Ein neues Selbstbewusstsein hat in der Stadtgemeinde Pregarten Einzug gehalten. Erkennbar ist das etwa am neuen Design des Außenauftritts: „Stadt an der Aist“ wird hier, eingerahmt von einer modernen Symbolik, als Selbstbild definiert. Denn die Menschen in der Region identifizieren sich vor allem mit der Aist als dem gemeinsamen Erholungs- und Naturraum.