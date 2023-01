Von der Jausenstation zum Haubenlokal

Die Pandemie als Zäsur und Anlass, das eigene Tun zu überdenken: Kaum ein heimischer Gastronomiebetrieb hat diesen Ansatz so konsequent umgesetzt wie die Moser Alm der Familie Lumetsberger-Danninger in Mönchdorf. Hauptverantwortlich dafür ist Junior Niko Danninger. Nach erfolgter Ausbildung in mehreren Küchen der Spitzengastronomie machte der 24-Jährige seine Rückkehr ins Mühlviertel von einer Neuausrichtung des elterlichen Betriebs abhängig.