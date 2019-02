Von 500-Kilo-Stier umgerannt: Arbeiter verletzt

PERG. Ein 50-jähriger Arbeiter hat sich nach dem Angriff eines 500 Kilo schweren Stiers Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen.

Der Mann aus dem Bezirk Freistadt wollte frühmorgens am Donnerstag in einer Fleischhauerei in Perg den Stier von einer Wartestelle in die Betäubungsbox bringen. Nachdem der Arbeiter die Tür zur Wartestelle öffnete, rannte das Tier den Arbeiter um und verletzte ihn unbestimmten Grades. Arbeitskollegen konnten den Stier ablenken und den Verletzten aus der Wartestelle ziehen.

Der 50-Jährige wurde nach ärztlicher Erstversorgung mit der Rettung ins UKH Linz eingeliefert.

