Vom schwierigen Alltag im Scheinwerferlicht der Geschichte

Viel Verunsicherung, zum Teil auch strikte Ablehnung gibt es in der Bevölkerung von Gusen zu Plänen, das KZ-Memorial um noch erhaltene historische Stätten wie den Appellplatz oder leer stehende Baracken zu erweitern. Das zeigte sich bei einem Informationsabend, zu dem die Gemeinde Langenstein am Freitagabend geladen hatte.

Gegen weitere Opfer-Kultstätte

"Wir haben von dem ständigen Wirbel genug. Wir wollen keine weitere Opfer-Kultstätte. Das Memorial, so, wie es jetzt ist, ist groß genug", hieß es in einer der zahlreichen Wortmeldungen der rund 130 Besucher – viele davon direkte Nachbarn der historischen Schauplätze. Die Siedlung sei eingekreist von Gedenkobjekten: im Westen das Memorial, im Osten die Baracken und im Norden der Steinbrecher. "Wenn all das Gedenkstätte wird, was wird dann aus uns?"

Berichtet wurde auch von unangenehmen Zwischenfällen mit Besuchern des Memorials, die nicht verstehen können, dass in Gusen überhaupt jemand wohnt. "Es muss doch möglich sein, im Garten zu grillen, ohne angepöbelt zu werden." Auch von zugeparkten Hauszufahrten und Missachtung der Privatsphäre während der alljährlichen Befreiungsfeiern wurde berichtet. Entsprechend reserviert waren die Reaktionen auf einen Ankauf weiterer Flächen durch die Republik und eine nachgehende Erweiterung der Gedenkstätte, wie das im aktuellen Regierungsprogramm niedergeschrieben ist.

Mitsprache garantieren

Langensteins Bürgermeister Christian Aufreiter weiß um das Spannungsfeld zwischen dem internationalen Druck, ein ansprechendes Gedenken von Opfernachkommen zu ermöglichen, und dem Wunsch der Bewohner nach Schutz der Privatsphäre: "Würde ich jetzt eine Umfrage in Gusen machen, ob ein Zukauf gemacht werden soll, weiß ich genau, wie das Ergebnis aussähe."

Um einen Ausgleich der Interessen zu ermöglichen, setzt Aufreiter auf eine umfassende Mitsprache der Bevölkerung. "Uns wurde immer gesagt: Wenn die Republik kauft, dürfen Gemeinde und Nachbarn auch bei der Gestaltung mitreden. Ich habe die Zusage, dass ohne unsere Mitbestimmung nichts gemacht wird. Das wurde bis dato eingehalten – ich hoffe, es bleibt so." Deshalb komme für ihn auch nur die Republik Österreich als Käufer in Frage. "Letztendlich reden wir da aber von Privateigentum, und ich kann den Besitzern keine Vorschriften machen."

Zuvor gelte es aber, Einsicht in ein 2018 vom Innenministerium in Auftrag gegebenes Nutzungskonzept zu erhalten. Dieses sei im Wesentlichen fertig, aber er wisse nicht, was darin stehe. "Wir haben schon mehrfach angeklopft, aber es gab noch keine Möglichkeit, es zu lesen. Wir werden aber weiter dranbleiben", versprach Aufreiter. Derzeit gebe es eine Absicht der Grundbesitzer, an die Bundesregierung zu verkaufen, die nun am Zug sei, konkrete Verhandlungen zu beginnen.

Die Leiterin der Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, erwartet jedenfalls noch heuer konkrete Schritte zur Zukunft der Gedenkstätte Gusen, schließlich begehe man heuer den 75. Jahrestag der Befreiung. An die Bewohner richtete sie die Bitte, sich auf diese Diskussion einzulassen. "Wer sich der Geschichte nicht stellt, wird von ihr eingeholt." Es sei nun einmal Tatsache, dass immer mehr internationale Besucher in die Region kommen. Man müsse im Dialog mit der Bevölkerung geeignete Maßnahmen setzen, diese Besucherströme zu lenken.

Am Ende des Abends meldete sich mit Anton Helbich-Poschacher auch einer der Grundbesitzer zu Wort. Er stehe zu seiner Absicht, historische Flächen wie den Appellplatz zu verkaufen: "Ich bin zum Portier der Republik geworden. Immer wieder gibt es Anrufe: Heute kommt der Minister, dürfen wir hinein? Das ist um 7 Uhr früh oder auch am Wochenende. Für mich gebietet es die Höflichkeit, dass ich hingehe und die Leute empfange. Aber das ist eine Verantwortung, die ein Privater nicht leisten kann. Das wäre Verantwortung der Republik."

Europäische Dimension

Angestoßen wurde die Diskussion um eine Neubewertung der KZ-Gedenkstätte Gusen im November vom Ministerpräsidenten Polens, Mateusz Morawiecki. Dieser meinte bei einem Besuch von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel in Auschwitz, Polen würde die Gedenkstätte Gusen kaufen, um ein würdiges Gedenken zu ermöglichen. Im Dezember bekräftigte Österreichs damaliger Innenminister Wolfgang Peschorn bei einem Lokalaugenschein, Österreich werde „den nächsten Schritt tun“, um das Gedenken vor Ort bestmöglich zu gestalten.

