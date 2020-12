Vom positiven Gefühl, negativ zu sein

Soll ich, soll ich nicht? Diese Frage drängte sich in den vergangenen Tagen immer mehr auf. Die Rede ist freilich vom Corona-Massentest. Die Lektüre des Kommentars meiner Kollegin Manuela Kaltenreiner über die fehlende Mannschaftsstärke bei den Test-Anmeldungen packte mich dann letztlich bei meiner Feuerwehr-Ehre.

Kurzerhand auf https://oesterreich-testet.at/ angemeldet, war mir der Termin sicher. Ganz unkompliziert ist die Anmeldung allerdings nicht, wer ein Smartphone aber einigermaßen bedienen kann, ist auf der sicheren Seite. Der Teststandort für meine Heimatgemeinde Oepping ist im Rohrbacher Veranstaltungszentrum Centro, einen kurzen Fußmarsch von der Redaktion entfernt.

Rege Teilnahme, kein Gedränge

Vor dem Centro tut sich zwar einiges, Gedränge gibt es keines. Man wird höflich von Feuerwehrkameraden begrüßt. Heute sind die Arnreiter eingeteilt. Mangels Übungsmöglichkeiten habe ich diese auch schon Monate nicht gesehen. Der erste Eindruck ist also positiv.

Bundesheer, Rotes Kreuz, die Feuerwehren und Gemeinden haben großartige Arbeit geleistet. Während des gesamten Anstellens kommt man keiner Menschenseele zu nahe. Aha, die Nachbarn von zu Hause sind auch schon da – vorbildlich. Ein paar Worte kann man dann mit den Kameraden doch wechseln – auf Entfernung, versteht sich. Rohrbachs Feuerwehrkommandant Martin Wakolbinger teilt die Wartepositionen zu.

Ab zur Teststraße

An der Teststraße empfängt mich Rohrbach-Bergs Amtsleiterin Karin Fellhofer (nicht verwandt). Den vorher ausgefüllten Laufzettel nimmt sie mir ab. Zwei Zettel und das Testkit händigt sie aus. In der Mitte der Teststation wartet Rotkreuz-Mitarbeiter Stefan Wagner in voller Schutzausrüstung. Ganz genau erklärt er, was er nun macht. Als Mann stehe ich natürlich spitzen Gegenständen in den Händen von medizinischem Personal grundsätzlich skeptisch gegenüber.

„Schnäuzen, gerade hinsetzen, Mund leicht öffnen, Augen schließen, Kopf zurück“, sagt Wagner. Dann kommt schon das berüchtigte Staberl. Ein paar Sekunden dreht er es in meiner Nase herum. Wo genau es sich im Kopf befindet, weiß ich nicht. Angenehm ist das nicht, schmerzhaft aber auch nicht und bei Weitem nicht das schlimmste Erlebnis, das ich in einem Turnsaal je hatte.

Das bange Warten

Dann geht’s ab ins Büro, um auf das Ergebnis zu warten – ein etwas mulmiges Gefühl macht sich dann doch breit.

Keine halbe Stunde später kommt eine SMS auf das Handy. Ein Ergebnis liegt also vor. Dieses einzusehen, kostet mich die größten Anstrengungen. Ich gebe Name und Geburtsdatum ein und komme zu keinem Ergebnis. Aha, den zweiten Vornamen will man auf einmal auch noch wissen. Zum Zeitpunkt der Probennahme lautet das Testergebnis NEGATIV, heißt es schließlich.

Ein wirklich positives Gefühl.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at