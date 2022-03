Vom Nachbarn zum Chef: Perger leitet Lebenshilfe

An die Eröffnung der Werkstätte der Lebenshilfe Oberösterreich in der Naarner Straße vor sechs Jahren kann sich Matthias Lindtner bestens erinnern. Damals war er als Nachbar eingeladen und hörte, wie der Architekt den Bau in Form eines Puzzleteils beschrieb, der die Inklusion in der Bezirkshauptstadt entscheidend voranbringen könne.