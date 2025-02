Vom Mühlviertler Bauernhof in die Weiten des Alls

Wer einen Milchviehbetrieb mit 140 Stück Fleckvieh bewirtschaftet, hat eigentlich Arbeit genug um die Ohren. Das gilt auch für Petra Schopf, die sich dennoch immer wieder Zeit nimmt, um ihre Gedanken über die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen, in die Handlung von Kinderbüchern einfließen zu lassen. Zwei solcher Bücher hat sie bereits veröffentlicht. Ihr drittes Werk "Maravilla – Naturwunder der Welt. Eine galaktische Weltreise" macht sich demnächst auf den Weg in den Buchhandel.

Wie wichtig Bücher für die Entwicklung von Kindern sind, erfuhr Schopf nicht nur in Person ihrer eigenen drei Söhne. Die gelernte Floristin war zehn Jahre in Kindergärten tätig, schloss eine Ausbildung zur Tagesmutter ab und hat auch Puppenbühnen-Erfahrung. Nachdem sie den Text für ihr erstes Buch an fünf Verlage geschickt hatte, meldeten sich davon drei mit einem positiven Angebot zurück. Motivation genug, sich weiterhin intensiv als Autorin zu betätigen. "Ich möchte meinen Lesern Mut machen und sie darin bestärken, immer an sich zu glauben und auf ihr Herz zu hören", sagt die Autorin über ihre Bücher.

In all ihren Werken stehe die Schönheit der Natur im Vordergrund: "Wenn Kinder meine Geschichten lesen, nehmen sie praktisch ganz unbemerkt viel Wissen über die Natur auf." Diese Botschaft zu vermitteln, sei ihr weit wichtiger, als mit dem Verkauf ihrer Bücher viel Geld zu verdienen: "Das Schönste für mich sind strahlende, dankbare Kinderaugen." Gerne nimmt sich Petra Schopf die Zeit, ihre Bücher bei Lesungen in Büchereien, Kindergärten oder Volksschulen vorzustellen.

Petra Schopfs Bücher sind im Verlag Paramon erschienen und können auch per E-Mail bestellt werden: petra-schopf@gmx.at

