DONAU-BÖHMERWALD. Das Warten sind die Internetnutzer im Bezirk Rohrbach zwar ob unterirdischer Bandbreiten gewohnt, langsam ist die Situation aber in vielen Gemeinden unerträglich. Homeoffice wird zum Glücksspiel, wenn die Verbindung immer wieder abreißt. Während in einigen Gemeinden schon das Glasfaser-Zeitalter angebrochen ist, hoffen andere auf den nächsten Fördercall des Bundes. Zumindest ein kleines Stückchen ist der gefühlte Download-Balken in Sachen schnelles Internet nun wieder nach vorne geruckelt: Bundesministerin Elisabeth Köstinger hat den Start des Fördercalls „Access 7“ bekannt gegeben, auf den die noch nicht mit Glasfaser versorgten Gemeinden der Region Donau-Böhmerwald schon sehnsüchtig gewartet haben. Zahlreiche Breitband-Aktivisten haben sich in einem Leader-Projekt für den Glasfaser-Ausbau in der Region engagiert: Mit vereinten Kräften wurden die zur Einreichung notwendigen 60 Prozent Interessensbekundungen gesammelt. Das Projekt ist schon seit Ende 2020 (!) beendet, und seither hieß es warten auf diesen Fördercall, dessen Start sich um beinahe zwei Jahre verzögert hat.

Jetzt wird (erst) eingereicht

„Jetzt ist es aber endlich so weit: Fiber Service Oberösterreich reicht alle noch nicht ausgebauten Gebiete in der Region gemeinsam ein, um bei einem Zuschlag flächendeckend ausbauen zu können“, heißt es in der aktuellen Leader-Mitteilung. Genau aus diesem Grund sei auch die konzertierte Einreichung durch Fiber Service so wichtig, da hier nicht nur profitable Gebiete eingereicht werden, sondern auch alle entlegenen Gebiete inkludiert sind. „Alternative Anbieter garantieren bei einem Zuschlag zwar den Ausbau der Ortszentren, filetieren aber oftmals die Gemeindeflächen und reichen entlegenere Gebiete nicht ein. Die bleiben dann übrig und haben kaum mehr eine Chance auf einen Ausbau – genau dort ist aber der Bedarf oftmals am allergrößten“, heißt es seitens der Leader-Region. Mit der Einreichung hat das Warten freilich kein Ende: Nach Beendigung der Einreichfrist müssen die Rohrbacherinnen und Rohrbacher wieder bis zum Herbst warten. Gerade wegen der gemeindeübergreifenden Einreichung hofft man aber doch auf einen Zuschlag in diesem Jahr.