Vom Klassenzimmer direkt zum Kinderfest

Den direkten Weg von der Schule in das Freibad verhinderte gestern das eindeutig zu kühle Wetter. Was zumindest in Perg der Ferienstimmung keinen Abbruch tat, denn viele Kinder nutzten die Gelegenheit, sich gleich einmal bei den Mühlviertler Kinderspielen (MÜKIS) so richtig auszutoben.

Das hierzulande größte mehrtägige Kinder- und Familienfest lockt jährlich rund 4000 Besucher an und erlebte gestern den ersten von insgesamt fünf Veranstaltungstagen. Mit den Spieletagen 2020 sowie einem Fest mit 3G-Kontrollen im vergangenen Jahr hat sich das MÜKIS-Team um Werner Luegmayr zwar auch während der Pandemie nicht unterkriegen lassen. Dennoch ist heuer die Vorfreude auf zwei MÜKIS-Wochenenden "wie früher" besonders groß, bestätigt Organisations-Chef Luegmayr: "Wir sind guter Dinge, dass wir den Kindern wieder ein unvergessliches Programm bieten können."

Dieses umfasst zahlreiche Spielgeräte im MÜKIS-Prater wie die Riesenrutsche, das Dschungelland oder den beliebten "Wurli-Wurm" sowie das heuer vergrößerte MÜKIS-Kleinkinderland für die Jüngsten unter den Besuchern. Auf der Festbühne stehen heute und morgen unter anderem noch eine spektakuläre Zirkusparty, eine Hula-Hoop-Show sowie zahlreiche Musikbeiträge auf dem Programm. Dazu gibt es allabendlich die beliebte Praterpass-Verlosung mit wertvollen Preisen.

MÜKIS – Mühlviertler Kinderspiele, Bahnhofstraße Perg, 8.–10. Juli; 16./17. Juli