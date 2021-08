Vom Flüchtlingsbuben zur Lehre mit Auszeichnung

Nicht erst, seit er vor sechs Jahren aus Afghanistan in Österreich angekommen ist – aber seither eben noch ein wenig mehr. Etwa als er begann, Deutsch zu lernen. "Ich habe nach meiner Ankunft gleich einen Deutschkurs besucht. Englisch konnte ich schon." Weil ihn der Kurs unterforderte, brachte er sich auf Youtube weitere Lektionen bei – insgesamt 180 in sechs Monaten. Eine Lehrerin, die ihn dabei unterstützte, fragte Mohseini eines Tages, ob er in eine richtige Schule gehen könne. "Das hat funktioniert und ich habe den Hauptschulabschluss gemacht."

Danach wechselte er in die Handelsakademie nach Perg. Auch dort waren die Noten passabel. Dennoch entschloss er sich, die Ausbildung abzubrechen. "Von den 150 Euro im Monat, die ich damals bekam, kann man nicht leben. So habe ich mich nach einem Lehrplatz umgesehen." Diesen fand er bei der Firma Glas Baumann, die Glas-, Holz- und Aluminiumkonstruktionen anfertigt und montiert. Als Mohseinis Asylantrag in erster Instanz abgelehnt wurde, stand ihm sein Lehrherr bei: "Er ist mit mir zum Bundesverwaltungsgericht nach Wien und wir haben Berufung eingelegt. Dann habe ich Asyl bekommen. Mein Chef ist ein sehr netter Mensch, der mir so viel geholfen hat. Ich weiß nicht, wie ich das jemals zurückgeben kann."

Sein erstes Lehrjahr als Metalltechniker schloss der 22-Jährige "nur" mit gutem Erfolg ab. "Dann habe ich mich noch mehr angestrengt und die übrigen Lehrjahre mit ausgezeichnetem Erfolg beendet." Auch privat drückt der junge Afghane aufs Tempo: Kürzlich hat er geheiratet. Seine Frau ist ebenfalls aus Afghanistan: "Sie ist Sunnitin, ich Schiit. Ein Mullah im Bezirk Perg hat uns getraut." Die gemeinsame Tochter ist der ganze Stolz der Familie. "Ich möchte, dass meine Kinder in Ruhe und Wohlstand leben können." Um das zu ermöglichen, will Mohseini im Job weiter mit Leistung aufzeigen.