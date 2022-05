Vom Einzelkämpfer zum modernen Steinprofi

Es war noch nicht das Oeppinger Zeltfest, das die Scharen am Wochenende in den Gewerbepark lockte, denn dieses findet erst ab Freitag statt. Die vielen Gäste kamen auf Einladung von Reinhard Wögerbauer. Direkt an der B38 entstand in den vergangenen Monaten das erweiterte Firmenareal des Naturstein- und Keramik-Profis.

Ausgehend von einer gemieteten Garage erarbeitete sich Wögerbauer in den vergangenen 15 Jahren einen guten Ruf in der Branche und bei seinen Kunden. Auf die Übersiedelung in eine ehemalige KFZ-Werkstätte folgte nun der Neu- und Umbau sowie die Erweiterung des gesamten Firmenareals. Dort bearbeiten die "Oeppinger Steinprofis" alles, was mit Naturstein zu tun hat – von der Küchenarbeitsplatte bis zum Grabmal. Aber auch Keramik wird immer mehr verarbeitet. Was die Steinprofis alles können, ist im neuen Schauraum sowie in der Außenausstellung zu sehen.