Vom Christbaumwald, da komm ich her

Groß oder klein, schmal oder ausladend: In allen erdenklichen Wuchsformen präsentieren sich dieser Tage die Nordmanntannen am Hof der Familie Prückler in Perg. "Die Geschmäcker sind da sehr breit gefächert. Am beliebtesten sind aber Bäume mit einer Größe von zwei bis zweieinhalb Metern. Und sie sollten eher von schmalem Wuchs sein", sagt Landwirt Michael Prückler.

Am Scherer-Hof werden seit mehr als 40 Jahren Christbäume herangezogen. "Mein Großvater hat mit Blaufichten begonnen, heute haben wir ganz auf Nordmanntannen umgestellt", sagt Michael Prückler. Rund 1000 Setzlinge pflanzt Prückler Jahr für Jahr in zwei Christbaumkulturen. Auf der Suche nach den am besten geeigneten Feldern wurde man – durchaus ein Glücksfall – gleich oberhalb des Hofs fündig. Damit können die Bäume innerhalb weniger Minuten zur Verkaufsstation transportiert werden. "Frischer geht’s eigentlich nicht mehr", ist Prückler froh über diese kurzen Transportwege.

Im Netz eingepackt macht sich der Tannenbaum auf die Reise. Bild: lebe

Das ist in diesen Tagen durchaus von Nutzen: Denn an den Wochenenden vor Weihnachten geht es beim Scherer rund. Da steht die ganze Familie samt Eltern und Geschwistern im Christbaum-Einsatz: "Diese Tage sind schon etwas Besonderes. Anfang Dezember sind wir alle voller Vorfreude. Viele Kunden kommen dann bereits, um sich direkt in der Kultur ihren Lieblingsbaum zu reservieren. Offizieller Verkaufsstart ist am 8. Dezember. Am 24. Dezember sind wir dann aber auch froh, wenn es vorbei ist. Denn anstrengend ist das Ganze natürlich schon."

Arbeit beginnt im Frühjahr

Was nicht heißen soll, dass in der Christbaumkultur nur im Dezember gearbeitet wird. Im Frühling werden die Setzlinge gepflanzt – und müssen dann auch fleißig gegossen werden. "Das war heuer angesichts der Trockenheit ziemlich mühsam, die 1000 Bäumchen immer mit ausreichend Wasser zu versorgen", sagt Michael Prückler. Spätfrost mögen die Bäumchen gar nicht – auch darauf gilt es ein Auge zu haben. Ab Mai werden bei allen Bäumen die Stämme "gezwickt", damit der Abstand zwischen den Astreihen schön eng bleibt. Acht bis zehn Jahre Pflege stecken in einem verkaufsfertigen Christbaum. "Es braucht schon eine Liebe zur Waldarbeit", weiß Prückler, der beim Schlägern der Bäume auch auf den Mondkalender achtet: "Abnehmender Mond ist schlecht für die Haltbarkeit." Ab 16. Dezember steht der Mond wieder so, dass die dann gefällten Bäume besonders lange halten. Im Idealfall bis Maria Lichtmess.

Qualität aus Oberösterreich Bild: lebe

Den Christbaumverkauf kombiniert Familie Prückler seit einigen Jahren auch mit einer Sozial-Aktion. "Wir haben zuletzt immer Tee und Glühwein verkauft und den Erlös an ‚Sei so frei‘ gespendet", sagt Mutter Karin. Getränkeausschank ist heuer aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht möglich. Aber gespendet wird dennoch. Deshalb gibt es Schokolade als kleines Dankeschön für alle, die etwas Kleingeld für die Spendenbox übrig haben.

Christbaum-Pflege

Den Christbaum an einem möglichst kühlen, schattigen Ort – etwa auf der Terrasse oder im Garten – lagern. Idealerweise einen Tag vor dem Schmücken aufstellen, damit sich die Äste in Position bringen können. Den Standort möglichst weit weg von Heizkörpern wählen. Mit reichlich Wasser versorgen: Ein frischer Baum benötigt zwei bis drei Liter pro Tag.

