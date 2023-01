Vom Anden-Hochland auf die Hochebene des Mühlviertels

In einem mit 300 Besucherinnen und Besuchern ausverkauften Saal im TUK Haslach präsentierte der Abenteurer und Motorradenthusiast Joe Pichler auf Einladung des Lions Clubs Rohrbach-Böhmerwald eine Multimedia-Show über eine Reise durch Südamerika. Begleitet von seiner Frau Renate am Sozius ging es auf einer KTM-Enduromaschine in 120 Tagen längs durch den Kontinent – immerhin eine Strecke von 12.000 Kilometer. Zu sehen gab es Aufnahmen von einsamen Pisten in den Anden über ursprüngliche Amazonas-Wälder bis zu Bilderbuch-Stränden in Brasilien.

Der Erlös der Veranstaltung, die von Pichlers Schulfreund Harald Dobersberger eingefädelt wurde, kommt dem Lions Sozialprojekt „Ein Tag mit Freunden“ zu Gute. Dieser wird heuer im Juni stattfinden und 20 Menschen mit einer Beeinträchtigung gemeinsam mit den Lions einen erlebnisreichen Ausflug mit einem tollen Programm ermöglichen.

Als nächster Happen einer dreiteiligen Veranstaltungsserie präsentieren die Böhmerwald-Lions am 17. Februar im Centro Rohrbach in Kooperation mit dem Familiennetzwerk Mühltal einen Vortrag mit Pater Anselm Grün und am 12. März, ebenfalls im Centro, die Simpl-Stars Bernhard Murg und Stefano Bernardin mit ihrem Kabarettprogramm „Ein Abend zum Lachen…bis einer weint“.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper